الحرب على غزة: شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية متواصلة على القطاع

استهدف طيران الاحتلال منزلا في غارة بمنطقة مصبح شمالي مدينة رفح ما أدى لارتقاء 4 شهداء وعدد من المصابين.

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، فجر اليوم السبت، جراء قصف وإطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على مدينة خان يونس ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت تقارير، بأن عددا من الغزيين أصيبوا بجروح، جراء قصف طيران الاحتلال المروحي لمنزل غرب مخيم النصيرات، كما أصيب آخرون بجروح إثر إطلاق النار صوب منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس.

واستهدف طيران الاحتلال منزلا في غارة بمنطقة مصبح شمالي مدينة رفح ما أدى لارتقاء 4 شهداء وعدد من المصابين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,175 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.