مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس وإصابات باشتباكات بمخيم بلاطة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها.

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واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة قضاء نابلس للمرة الرابعة في غضون الـ24 ساعة الماضية، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة نابلس، اندلعت اشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة من جهة شارع القدس، حيث حاصرت القوات المخيم من كافة الجهات، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وتفجير عبوات محلية الصنع، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا داخل المخيم واستهدفته بقذائف الأنيرجا.

ونفذت جرافة الاحتلال أعمال تخريب وتجريف خلال اقتحام المخيم وهدمت أجزاء من مول العرايشي بالمخيم.

وأفاد الهلال الأحمر في بيان مقتضب بأن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى إصابة في مخيم بلاطة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يطلق الرصاص تحذيري على سيارات الإسعاف لمنعها من الاقتراب، وعلى الرغم من ذلك تتمكن من نقل فتى (17 عاما) مصابا من داخل المخيم إلى المستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة ترمسعيا شمال رام الله، كما احتجزت القوات 3 شبان عند حاجز عطارة العسكري.

وأوقفت قوات الاحتلال مركبة يستقلها ثلاثة شبان، لم تعرف هويتهم، عند حاجز عطارة، واحتجزتهم لفترة من الوقت، ثم أطلقت سراحهم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت عدة منازل واستولى على تسجيلات كاميرات.

واعتقلت قوات الاحتلال تعتقل ليث سليم شلبي من منزله في مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين واعتقلت الشاب محمد لبدي من داخل منزله في البلدة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 18 عملا مقاوما بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار "معطى" في بيان إلى أن أعمال المقاومة تنوعت ما بين 3 عمليات إطلاق نار واشتباك مسلح، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء حجارة في 14 نقطة مواجهة.