وزارة الصحّة في غزّة تعلن القطاع بكامله منطقة موبوءة بشلل الأطفال

ذكرت الوزارة أنه تم "اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع CVPV2 في مياه الصرف في محافظتي خانيونس والوسطى"، لذلك "تعلن أن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال".

أعلنت وزارة الصحّة في غزّة، مساء اليوم الإثنين، أن القطاع بكامله، بات منطقة موبوءة بشلل الأطفال.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعلن أن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال"، مشيرة إلى أن إعلانها جاء "بعد سنوات طويلة من استئصال مرض شلل الأطفال في فلسطين، و نتيجة الحالة المزرية التي وصل إليها سكان قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم".

وشدّدت على أن العدوان، "تسبب في حرمان السكان من المياه الصالحة للاستخدام، وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي، وتكدس الاف أطنان القمامة وانعدام الأمن الغذائي، وتكدّس السكان في أماكن النزوح القهري".

وأضافت أنه تم "اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع CVPV2 في مياه الصرف في محافظتي خانيونس والوسطى"، لذلك "تعلن أن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال".

وأكّدت أن "الأمر الذي يشكل تهديدا صحيا لسكان قطاع غزة والدول المجاورة وانتكاسة لبرنامج استئصال شلل الأطفال عالميا".

وحذّرت وزارة الصحة من أن "برنامج مكافحة هذا الوباء الذي أطلقته وزارة الصحة بالشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية وخاصة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، لن يكون كافيا ما لم يكن هناك ندخل فوري بإنهاء العدوان، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة انعدام المياه الصالحة، للشرب ووسائل النظافة الشخصية من منظفات، ومطهرات وإصلاح شبكات مياه الصرف الصحي وترحيل أطنان القمامة والنفايات الصلبة".