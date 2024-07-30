خلال لقائهما الأول: هنيّة يبحث مع الرئيس الإيراني التطورات في غزة

وضع هنية الرئيس الإيراني الجديد، "في اللقاء في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب على غزة".

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما الأول بالعاصمة طهران التي يزورها هنية لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وفق ما بيان لحركة "حماس" عبر موقعها الإلكتروني.

ومن المقرر أن تقام مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس بزشكيان في مجلس الشورى (البرلمان) اليوم الثلاثاء، بحضور رؤساء حكومات ودول العديد من البلدان، يليه تقديم الرئيس الجديد حكومته للبرلمان لحصولها على ثقته.

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وبحسب البيان، بدأ هنية والوفد المرافق له الذي يزور إيران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد "لقاءاته الرسمية، حيث التقوا صباح اليوم بفخامة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان".

وتابع: "في اللقاء وضع هنية الرئيس الإيراني الجديد في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب على غزة".

وشكر هنية "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها المشرّفة في دعم صمود شعبنا الفلسطيني" وفق البيان.

ونقل البيان عن الرئيس الإيراني، "تأكيده على الموقف الراسخ لبلاده في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

كما "تمنى للشعب الفلسطيني ومقاومته الانتصار في معركتهم العادلة ضد العدوان (الإسرائيلي)"، بحسب بيان "حماس".

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وفاز بزشكيان، المرشح الإصلاحي النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 تموز/ يوليو الجاري، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاءت الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في 19 أيار/ مايو الماضي.