اغتيال إسماعيل هنية.. إضراب شامل بالضفة ودعوات لمسيرات غضب

جاء الإضراب استجابة لدعوات القوى والفصائل السياسية والنقابات ومؤسسات أهلية، تعبيرا عن الغضب من علمية الاغتيال، حيث دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى مسيرات غضب في الضفة تنديدا باغتيال هنية.

عم الإضراب الشامل الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

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وجاء الإضراب استجابة لدعوات القوى والفصائل السياسية والنقابات ومؤسسات أهلية، تعبيرا عن الغضب من علمية الاغتيال، حيث دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى مسيرات غضب في الضفة تنديدا باغتيال هنية.

ونعت القوى في بيان، القائد هنية، وأكدت أن هذا الاغتيال الجبان لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده، وصموده، بل سيزيده تصميما وإصرارا على المضي قدما بالتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية حتى الحرية والاستقلال.

كما نعت مساجد الضفة هنية وتلت بيان حركة حماس ودعت إلى المشاركة في الإضراب الشامل.

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ومرافقه الشخصي وسيم أبو شعبان، الذي استشهد برفقته بعملية الاغتيال في العاصمة الإيرانية.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنها "تنعى لأبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

نعت الرئاسة وفصائل فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، في بيانات منفصلة اغتيال هنية. وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشدة اغتيال هنية، واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا.

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الإضراب الشامل في كافة أرجاء الوطن، داعيةً الشعب الفلسطينية بالمشاركة في مسيرات غضب والتوجه إلى مناطق التماس.

وطالبت "فتح" بالمشاركة في مسيرات غضب والتوجه على مناطق التماس مؤكدين بأن اغتيال هنية يأتي في إطار إرهاب الإسرائيلي، وحرب الإبادة والتدمير والقتل في ظل عجز المجتمع الدولي لوقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

بدورها، أدانت الحكومة الفلسطينية عملية الاغتيال بحق القائد الوطني هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق.

ودعت الحكومة، الفصائل والقوى وأبناء الشعب الفلسطيني جميعا لمزيد من الوحدة الوطنية والصمود في وجه الاحتلال وجرائمه.