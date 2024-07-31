غزة: استشهاد الصحافيين إسماعيل الغول ورامي الريفي

أظهرت مقاطع فيديو أن المركبة المستهدفة مشتعلة النيران فيها، وجثث الزميلين الصحافيين لا تزال فيها، في حين أن رأس الصحافي إسماعيل الغول مفصول عن جسده.

الصحافيان؛ مراسل قناة الجزيرة، إسماعيل الغول، والمصور، رامي الريفي

استشهد الصحافيان؛ مراسل قناة الجزيرة، إسماعيل الغول، والمصور، رامي الريفي، عصر اليوم الأربعاء، بغارة جوية إسرائيلية، استهدفتهما أثناء تغطيتها منطقة منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو أن المركبة المستهدفة مشتعلة النيران فيها، وجثث الزميلين الصحافيين لا تزال فيها، في حين أن رأس الصحافي إسماعيل الغول مفصول عن جسده.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء الصحافيين في غزة ارتفع إلى 165 صحافيا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

ويدين المكتب الإعلامي الحكومي "بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين، ونُحمله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحافي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحافيين الفلسطينيين".

وأدانت لجان المقاومة في فلسطين "الجريمة الصهيونية الجديدة بحق الزملاء الصحافيين والإعلاميين واستشهاد الزميلين إسماعيل الغول ورامي الريفي أثناء تغطيتهم فعاليات المواطنين بالقرب من منزل القائد الشهيد إسماعيل هنية في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة".