الحرب على غزة: قصف وغارات وشهداء وجرحى وسط القطاع

تواصلت المعارك والاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي على عدة محاور، وذلك خلال التصدي لعمليات التوغل وسط تقدم جزئي للآليات العسكرية على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق نار وقذائفها بشكل مكثف.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الخميس، يومها الـ300، مع استمرار الجيش الإسرائيلي شن هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، فيما تتركز الهجمات على مراكز الإيواء وسط الغارات والقصف للنازحين.

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وتواصلت المعارك والاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي على عدة محاور، وذلك خلال التصدي لعمليات التوغل وسط تقدم جزئي للآليات العسكرية على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق نار وقذائفها بشكل مكثف.

وتركزت المدفعية الإسرائيلية قصفها على وسط قطاع غزة، إذ استهدفت غارة جوية سيارة مدنية في مخيم المغازي، فيما تعرض شارع الرشيد لقصف مدفعي كثيف، في وقت تعرضت الأجزاء الشرقية لمخيمي البريج والمغازي وسط القطاع لقصف متواصل.

وشنت المقالات الإسرائيلية سلسة غارات على مناطق مأهولة ومربعات سكنية في مناطق متفرقة في القطاع، وطالت الغارات جنوب بلدة الزوايدة، ومركبة مدنية في مخيم المغازي، ومخيم النصيرات ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر جديدة وصل منها إلى المستشفيات 45 شهيدا و77 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 39 ألفا و445 شهيدا، فضلا عن 91 ألفا و73 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضين بحسب آخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة بغزة.