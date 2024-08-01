9890 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى" بينهم 35 اليوم

يواصل الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني في البلدات، والتخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار العدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني والحرب على غزة وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة.

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وشنت قوات الاحتلال يوم أمس واليوم الخميس حملة اعتقالات جديدة، طالت 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة، من بينهم سيدة، وفتاة، بالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل، نابلس، رام الله، فيما توزعت بقيتها على محافظات جنين، طوباس، أريحا، والقدس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ويواصل الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني في البلدات، والتخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 9890، حالة اعتقال في الضفة، والتي شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، علماً أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.