الحرب على غزة: غارات بالقطاع وقصف متواصل لخيام النازحين

تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة من القطاع، فيما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على المناطق المأهولة والمربعات السكينة، وذلك في وقت تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية في رفح.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، يومها الـ303، حيث واصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق مختلفة في القطاع، فيما ركزت الهجمات على خيام النازحين خاصة في حي الشيخ رضوان.

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وتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما أحياء مدينتي غزة وخانيونس، كما شنت المدفعية الإسرائيلية قصفاً عنيفاً على محيط شركة الكهرباء والمدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على المناطق المأهولة والمربعات السكينة، واستهدفت الغارات محيط منطقة الحساينة غرب مخيم، وشرق مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن سقوط شهداء وجرحى بقصف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى.

وحمل مكتب غزة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة "تجاه هذه الجرائم المستمرة، ونطالب كل العالم بإدانتها".

يأتي ذلك، في وقت تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية لصد توغلات القوات الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع.