إثر المجزرة بمدرسة في غزة: إدانات دولية وعربية ودعوات لوقف إطلاق النار

اتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية، الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.

لاقت مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة فجر اليوم، السبت، رفضا وإدانات دولية وعربية ومطالبات بتحرك عاجل لإنقاذ القطاع الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وأدانت العديد من الدول والمنظمات الأممية والإنسانية، قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات.

إدانات دولية وأممية

وأدانت فرنسا بـ"أشد درجات الحزم" المجزرة، وجاء عن وزارة الخارجية "على مدى عدة أسابيع تم استهداف المباني المدرسية بشكل متكرر، ما أدى إلى سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين"، مذكرة بأن "احترام القانون الإنساني الدولي واجب على إسرائيل".

وعبرت وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن إدانته للمجزرة الإسرائيلية، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال لامي عبر منصة "إكس"، إن "الضربة العسكرية الإسرائيلية على مدرسة التابعين والخسارة المأساوية في الأرواح مروعة"، مضيفا "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، والإفراج عن جميع الرهائن وإنهاء القيود المفروضة على المساعدات".

ونددت تركيا بـ"جريمة جديدة ضد الإنسانية" إثر المجزرة، وقالت وزارة الخارجية "ارتكبت إسرائيل جريمة جديدة ضد الإنسانية عبر ذبح أكثر من 100 مدني لجأوا إلى إحدى المدارس"، منددة مرة أخرى برغبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ"تخريب مفاوضات إطلاق النار".

ووصف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، المجزرة بأنها "مروعة"، وذكر أن "الصور القادمة من مدرسة تؤوي نازحين في غزة تعرضت لغارة إسرائيلية مروعة، مع ورود أنباء عن سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين. تم استهداف ما لا يقل عن 10 مدارس في الأسابيع الأخيرة. لا يوجد ما يبرر هذه المجازر".

واتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية، الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.

وقالت ألبانيز على منصة "إكس": ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، في حي تلو الآخر ومستشفى تلو الآخر ومدرسة تلو الأخرى ومخيم للاجئين تلو الآخر وفي منطقة آمنة تلو الأخرى".

إدانات عربية

وأدانت السعودية في بيان للخارجية، بـ"أشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدرسة"، مؤكدة "ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة".

واستنكرت المملكة "تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".

كما أدانت قطر في بيان للخارجية، المجزرة ذاتها وعدتها "مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".

وجددت قطر "مطالبتها بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين".

ودعت المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".

كما أدانت الإمارات، في بيان للخارجية المجزرة الإسرائيلية ذاتها، مؤكدة "الرفض القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وشددت على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء"، داعية "المجتمع الدولي، إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأدانت مصر في بيان للخارجية، بأشد العبارات المجزرة الإسرائيلية، وطالبت بـ"موقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل".

واعتبرت مصر أن "استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس".

وأكدت مصر، أنها سوف تستمر في مساعيها وجهودها الدبلوماسية، وفى اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دوليا، لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مهما تكبدت من مشاقٍ أو واجهته من معوقات".

وأدان الأردن في بيان للخارجية أيضا، بأشد العبارات المجزرة الإسرائيلية، واعتبرتها "خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، وإمعانا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين".

وأكد البيان أن "هذا الاستهداف الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها".

وشدد على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري".

كما أدانت الخارجية العراقية في بيان، المجزرة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "همجية وانتهاك صارخ لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، وتظهر تجاهل الكيان الصهيوني للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة".

وأكدت على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية خاصة، موقفا حازما وموحدا لإيقاف هذه الجرائم الصهيونية المستمرة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل".