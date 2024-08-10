الحرب في يومها الـ309: أكثر من 100 شهيد، فجر اليوم، في مجزرة شرقي مدينة غزة

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع".

نفذ الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة في حي الدرج شرقي مدينة غزة، في قصف استهدف مدرسة "التابعين" للنازحين خلال صلاة الفجر، وبحسب معطيات غير نهائية أسفر الهجوم عن 100 شهيد وعشرات الجرحى والمصابين.

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وقد اعترف جيش الاحتلال باستهدافه للمدرسة، زاعمًا أن "عناصر وقيادات من حركة حماس" كانوا يتواجدون فيها. وقال في بيان، إنّ "مركز القيادة والسيطرة التابع لحماس داخل المدرسة كان بمثابة مخبأ لقادة الحركة"، على حد قوله.

بدوره أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع".

وأضاف: "من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن".

يذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كانت أفادت، أواسط تموز/ يوليو الماضي، بأن نحو 70 بالمائة من مدارسها في قطاع غزة جرى استهدافها منذ 7 أكتوبر 2023، وذكرت في بيان لها أن أكثر من 95% من هذه المدارس كانت تستخدم ملاجئ للأهالي والنازحيم حين استهدفها القصف الإسرائيلي.

سياسيًا على صعيد مسار "التوصل إلى وقف إطلاق النار"، يُنتظر استئناف المحادثات يوم الخميس القادم في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب ما يفصح عنه إعلاميًا، "أوضحت الولايات المتحدة" لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أخيرًا، "أن عليه إبرام صفقة مع حركة حماس ولا سبب يبرر تأخيرها".

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