الحرب على غزة: معارك ضارية برفح وقصف على خانيونس والبريج

ركز الجيش الإسرائيلي هجماته على خانيونس ومخيم البريج وبلدة القرارة وغرب رفح، عبر شن سلسلة من الغارات، وتكثيف القصف المدفعي ونسف المربعات السكنية والمنازل لدفع قاطنيها على النزوح القسري.

بينما تواترت ردود الفعل المنددة بالمجزرة التي نفذتها إسرائيل بمدرسة التابعين التي خلفت أكثر من 100 شهيد من النازحين، كثف الجيش الإسرائيلي، الأحد، من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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يأتي ذلك، في وقت أعلنت كتائب القسام عن معارك ضارية تخوضها مع قوات من الجيش الإسرائيلي في رفح، وقالت في بيان إنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 310، واصل الجيش الإسرائيلي استهداف المناطق السكنية ومراكز الإيواء للنازحين.

وركز الجيش الإسرائيلي هجماته على خانيونس ومخيم البريج وبلدة القرارة وغرب رفح، عبر شن سلسلة من الغارات، وتكثيف القصف المدفعي ونسف المربعات السكنية والمنازل لدفع قاطنيها على النزوح القسري.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، حيث أوقعت الهجمات المزيد من الشهداء والجرحى بالساعات الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 39 ألفا و790 شهيدا و92 ألفا وإصابتين منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة بغزة.