اعتقالات وإصابات بمواجهات بالضفة واشتباكات في جنين

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق وخاصة في جنين ومخيمها أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، مدينة جنين ومخيمها بعدد من المركبات العسكرية التي اقتحمت المدينة من شارع الناصرة وحاصرت منزلا في حي المراح.

ودارت اشتباكات مسلحة واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أوقعت إصابات بحالات اختناق، بينما أعلن الهلال الأحمر إصابة شابين برصاص الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في المدينة، وتمركزت على الدوار الرئيسي وداهمت أحد المحال التجارية ودمرت محتوياته.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين: "يخوض مقاتلونا اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة في محوري الرازي والحثناوي وشارع نابلس بالرصاص والعبوات الناسفة".

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت سمير أبو عبيد والد الشهيد أحمد أبو عبيد، ووجدي الحثناوي بعد اقتحام منازلهم في مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة في مدينة رام الله، وبلدة نحالين غرب بيت لحم، ومخيم عقبة جبر في أريحا، حيث داهمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا بعد أن اعتقلت قاطنيها واحتجزتهم لساعات، حيث أخضعتهم لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ميسرة حامد بعد اقتحام منزله في بلدة سلواد، والشاب رامي دعاس بعد اقتحام منزله في بلدة حجة شرق قلقيلية.