الاحتلال اعتقل أكثر من 10 آلاف فلسطينيا من الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

توزعت علميات الاعتقال على غالبية محافظات الضّفة، رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الإثنين، وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

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وتوزعت علميات الاعتقال على غالبية محافظات الضفة، رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وأقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم على تفجير منزلي الأسيرين أيسر برغوثي وخالد خروف، وذلك في إطار تصعيد سلطات الاحتلال من جريمة العقاب الجماعي، التي شكّلت وما تزال أبرز الأدوات، والإجراءات التنكيلية، التي انتهجتها سلطات الاحتلال على مدار عقود طويلة، وتصاعدت منذ بدء حرب الإبادة

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف فلسطينيا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني والحرب على غزة.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.