"الأونروا": 274 شخصا قتلوا في هجمات إسرائيلية على 21 مدرسة بغزة

يأتي البيان بعد أيام من استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الثلاثاء، استشهاد 274 شخصا في هجمات إسرائيلية على 21 مدرسة لجأ إليها فلسطينيون نازحون في قطاع غزة منذ 4 تموز/ يوليو الماضي.

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وأشار بيان الوكالة إلى أن أكثر من نصف المدارس التي نزح إليها الفلسطينيون في غزة تعرضت لهجمات مباشرة في الأشهر العشرة الأخيرة.

ولفت إلى أن 21 هجوما استهدفت مدارس لجأ إليها نازحون في غزة منذ 4 تموز/ يوليو، ما أدى إلى مقتل 274 فلسطينيا.

وشدد بيان "الأونروا" على الحاجة الملحة إلى تحقيق وقف إطلاق نار في غزة.

ويأتي البيان بعد أيام من استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.