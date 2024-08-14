القدس: الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت تجارية بالطور

خلال شهر تموز/يوليو الماضي، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس 76عملية هدم، منها 10 عمليات هدم ذاتي قسري، و62 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 4 عمليات تجريف.

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، منزلا ومحطة محروقات ومغسلة في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن جرافات الاحتلال هدمت منزلا يعود لعائلة ماهر ناصر، ومنشأة مكونة من مغسلة ومحطة محروقات تعود لعائلة الكسواني بحجة البناء دون ترخيص.

وقطعت قوات الاحتلال الكهرباء عن البيوت والمحلات في الحي المستهدف بعمليات الهدم، علما أن الهدف من عمليات الهدم هو استكمال بناء شارع استيطاني في المنطقة.

وخلال شهر تموز/يوليو الماضي، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس 76عملية هدم، منها 10 عمليات هدم ذاتي قسري، و62 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 4 عمليات تجريف.

وسلمت قوات الاحتلال أكثر من 13 إخطارا بالهدم في مختلف قرى محافظة القدس وبلداتها، تركزت في منطقة باب العمود، وبلدة جبل المكبر، وعناتا، ومخيم شعفاط، وحي البستان في بلدة سلوان، وحي وادي الجوز، وبلدة كفر عقب، وبلدة حزما، ومنطقة الخنيدق، وراس النادر ببلدة بيت عنان.

وأصدرت قوات الاحتلال قرارا بهدم مبنى مركز وادي حلوة في بلدة سلوان خلال عام، وفرض غرامة مالية على مديره جواد صيام بقيمة 20 ألف شيكل.