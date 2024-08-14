حماس وفصائل فلسطينية: "اليوم التالي" للحرب شأن فلسطيني خالص

عقدت حماس اجتماعًا مع فصائل فلسطينية في غزة لمناقشة التطورات السياسية والميدانية في ظل استمرار الحرب على القطاع. الفصائل أكدت على مواصلة المقاومة ودعت لتحرك عاجل لوقف الحرب على غزة وحماية القدس من المخططات الإسرائيلية.

عقدت عدة فصائل فلسطينية، من بينها حركة حماس، ولجان المقاومة في فلسطين، وحركة المجاهدين الفلسطينية، وحركة الأحرار الفلسطينية، اجتماعًا وطنيًا في قطاع غزة لمناقشة التطورات السياسية والميدانية في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 313 يومًا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتطرق الاجتماع، بحسب ما جاء في بيان مشترك عممته حركة حماس عبر صفحتها الرسمية في منصة "تليغرام"، الأربعاء، إلى عدة قضايا رئيسية، منها التهجير القسري، وتهويد القدس، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بالإضافة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في إيران.

وأكدت الفصائل على مواصلة المقاومة بكافة أشكالها وقدرتها على التصدي للاحتلال الإسرائيلي، مع الإشادة بسرعة حركة "حماس" في إتمام عملية اختيار يحيى السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي خلفًا لإسماعيل هنية. كما شددت الفصائل على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات مع الوسطاء لتحقيق وقف شامل للعدوان وكسر الحصار.

وجاء في البيان أنه "نؤكد على موقفنا الثابت من المفاوضات والصادر عن قيادة المقاومة بضرورة بحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أوراق الإطار المقدمة من الوسطاء التي تحقق وقفا شاملا للعدوان، وانسحابا كاملا للاحتلال، وكسرا للحصار وفتحا للمعابر، وإعادة الإعمار وتحقيق صفقة جادة لتبادل الأسرى".

ودعت الفصائل إلى تحرك عاجل لوقف الحرب على غزة وحماية القدس، مع الإشادة بالعمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس، ومطالبة الشعب بحماية ظهر المقاومة ودعم المقاومين في كافة المدن والمخيمات الفلسطينية. كما أكدت على ضرورة إصلاح النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ "بحيث تضم المكونات الوطنية كافة؛ لتكون قادرة على تحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وشددت على أن "ما يسمى اليوم التالي للحرب هو شأن وطني فلسطيني خالص، يناقش على مستديرة الكل الوطني الفلسطيني فقط لا غير، وإن كل محاولات الاحتلال والإدارة الأميركية وحلفائهم لخلق إرادات بديلة قد تحطمت بصمود شعبنا وبسالة مقاومتنا، وإن أي محاولات من أي جهة كانت تسعى لأن تكون أداة طيعة في يد الاحتلال وبديلًا عن إرادة الشعب الفلسطيني ستعامل معاملة العدو الصهيوني".

وأفاد البيان بأن ذلك يأتي "حيث ما زالت مخططات الاحتلال تسعى لتهجير الشعب الفلسطيني عبر عدوان إرهابي نازي متواصل على قطاع غزة، وتهويد القدس، والسيطرة الاحتلالية الدينية والجغرافية زمانًا ومكانًا على المسجد الأقصى المبارك والذي شهد أمس الاقتحام الأكبر لساحات المسجد الأقصى من المتطرفين قطعان المستوطنين بحضور قادة الإرهاب من وزراء حكومة الاحتلال النازي، وتوسيع الاستيطان في الضفة المحتلة، وممارسة التمييز العنصري ضد أهلنا في الداخل المحتل، وتعذيب مستمر فاشي ضد إخواننا الأسرى؛ وقتل أبناء الشعب الفلسطيني واغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية والتي كان آخرها اغتيال القائد الوطني الكبير الشهيد: إسماعيل هنية".