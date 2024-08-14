شهيد وإصابات في طوباس واعتقالات بالضفة

تواصلت أعمال المقاومة خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة، حيث تم تسجيل 20 عملا مقاوما، من بينها اشتباكات مسلحة وتفجير عبواتٍ ناسفة وتصديات للمستوطنين.

استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدة أشخاص بجروح متفاوتة، اليوم الأربعاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي حاصرت منزلا وقصفته في مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة، وقامت القوات باختطاف واحتجاز جثمان الشهيد أبو عامر.

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وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الأسير المحرر فايز فواز أبو عامر (31 عاما)، إثناء محاصرته واشتباكه مع قوات الاحتلال في منزله بمنطقة الجسر بالمدينة، فيما قال جيش الاحتلال إنه قتل مسلحا فلسطينيا وأصاب اثنين في عملية عسكرية في طوباس وطمون بالضفة.

ووصلت عدة إصابات المستشفى التركي جراء العملية العدوانية المستمرة على مدينة طوباس وبلدة طمون، كما وصلت إصابة خطيرة إلى مستشفى طوباس الحكومي، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى المكان المستهدف في القصف في بلدة طمون".

الشهيد فايز فواز أبو عامر (فيسبوك)

وأفاد شهود عيان أن طائرات هيلكوبتر تابعة للاحتلال نقلت إصابات لجنود في طوباس من على حاجز تياسير، وأكدت أن قوات الاحتلال ما تزال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى المدينة بعد تأكيد إصابة عدد من الجنود في الاشتباكات الدائرة هناك.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش استهدف جوا مسلحين في قرية طمون شمالي الضفة خلال عمليته العسكرية في طوباس.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه لأول مرة هاجم الجيش من الجو، بواسطة طائرة مسيرة من نوع "زيك"، فلسطينيين في بلدة طوباس.

يأتي ذلك، في وقت شنت قوات الاحتلال صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها

مواجهات واشتباكات

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية بعد أن تعرضت لتفجير عبوة ناسفة خلال محاصرتها لإحدى المنازل.

وقصفت قوات الاحتلال مركبة فلسطينية بمدينة طوباس، كما دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى بلدة طمون، وقالت كتائب شهداء الأقصى-طوباس: "أوقعنا قوة صهيونية في كمين بمنطقة وادي تياسير واستهدفناها بالرصاص والعبوات وحققنا إصابات مؤكدة".

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طوباس في بيان مقتصب: "يتصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر بالمدينة ويستهدفون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بالرصاص".

وقالت كتائب القسام في طوباس في بيان لها: "يواصل مقاتلونا برفقة إخوانهم في فصائل المقاومة خوض اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طوباس".

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة قلقيلية، ووفتى من بلدة حبلة جنوب المدينة.

واقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية المدينة من مدخلها الشرقي وتجولت في عدة أحياء وشوارع.

ودمرت قوات الاحتلال محتويات مسجد الإيمان في المدينة، واعتقلت أمام المسجد نضال العامر، عقب اقتحام منزله في المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة حبلة وتمركزت فيها، وحولتها إلى نقاط مراقبة، واعتقلت الفتى حسن يوسف الشاعر.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد قزمار، عقب مداهمة جنود الاحتلال منزله خلال اقتحام عزبة جلعود جنوب قلقيلية.

وأصيب فلسطينيون بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال الخضر، وتمركزت عند مفترق "البالوع" قرب البلدة القديمة، وعلى امتداد الشارع المؤدي لمنطقة البوابة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال حطموا دراجة نارية، وفتشوا عدة مركبات عند منطقة "البالوع".

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يتما وقبلان جنوب نابلس بعدة آليات وتجولت في عدة مناطق وأحياء، كما اقتحمت آليات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة مناطق وتمركزت وسط البلدة، وسط مواجهات مع الشبان.

اعتقال عمال فلسطينيين بالداخل

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 3 عمال من محافظة الخليل داخل أراضي الـ48، هم: محمد عقل دبابسة من بلدة نوبا شمال غرب الخليل، والشقيقين عبد ومحمد شعبان السكافي من مدينة الخليل.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في الخليل، عرف من أصحابها: الشقيقان برهان وعبد الغفار إسماعيل أبو حديد في المدينة، وعماد البو في بلدة حلحول، ومنزل يعود لعائلة الفروخ في بلدة سعير.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية.

20 عملا مقاوما بالضفة خلال الـ24 ساعة الماضية

وتواصلت أعمال المقاومة خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة، حيث تم تسجيل 20 عملا مقاوما، من بينها اشتباكات مسلحة وتفجير عبواتٍ ناسفة وتصديات للمستوطنين.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 5 اشتباكات مسلحة وتفجير عبوةٍ ناسفة وتصديًا للمستوطنين و10 مواجهات ومظاهرة.

وشهدت القدس المحتلة إطلاق نار واندلاع مواجهات في بلدة العيزرية، كما اندلعت مواجهات في كل من رام الله والبيرة ونعلين، تخللها إلقاء جدارة وخروج مسيرات.