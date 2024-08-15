مستوطنون ينصبون 8 بيوت متنقلة ويواصلون رعي مواشيهم بأراضي بيت لحم

نصب مستوطنون في ساعات الفجر الأولى، بيوتا متنقلة وخياما فوق أراضي المنية في مناطق الطينة، وحجار، وواد الأبيض، والسروجيات، لأطماع استعمارية.

يواصل المستوطنون منذ أيام، رعي مواشيهم في أراضي الفلسطينيين بقرية المنية جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد رئيس المجلس القروي في المنية زايد كوازبة، بأن مجموعات من المستوطنين واصلت، اليوم الخميس، رعي أغنامها في أراض مزروعة بالقمح، والشعير، والعدس شرق القرية، تعود لعائلات مختلفة، ما أدى إلى إتلاف مساحات شاسعة.

وأضاف، أن المستوطنين يحاولون دائما استفزاز المزارعين الفلسطينيين وترهيبهم بإطلاق الرصاص في الهواء كما جرى صباح اليوم، لإجبارهم على ترك أراضيهم، بهدف الاستيلاء عليها.

ونصب مستوطنون في ساعات الفجر الأولى، بيوتا متنقلة وخياما فوق أراضي المنية في مناطق الطينة، وحجار، وواد الأبيض، والسروجيات، لأطماع استعمارية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية، بأن مجموعات من المستوطنين نصبوا 8 بيوت متنقلة على أراضي الفلسطينيين في مناطق الطينة، وحجار، وواد الأبيض، والسروجيات شرق القرية، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية.

يشار الى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجمتهم على المزارعين في قرية المنية، عبر الاستيلاء على محصول القمح والشعير والعدس، وعلى معدات زراعية.