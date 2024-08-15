10130 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، ومنها سياسة العقاب الجماعي التي تشكل أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء وحتى صباح اليوم الخميس، 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طالبة، وأسرى سابقون.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات، رام الله، طولكرم، بيت لحم، نابلس، والقدس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتّدمير في منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 10 آلاف ومئة فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.

ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، ومنها سياسة العقاب الجماعي التي تشكل أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.