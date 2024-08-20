10200 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

توزعت الاعتقالات على محافظات الخليل، بيت لحم، طوباس، نابلس، وقد رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة من طوباس، وأسرى سابقون.

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وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل، بيت لحم، طوباس، نابلس، وقد رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 10 آلاف و200 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.