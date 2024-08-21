الاحتلال يهدم منشآت زراعية بالضفة ويجرف أساسات منزل بالقدس

وفق محافظة القدس، فقد نفذ الاحتلال 286 عملية هدم وتجريف في مدينة القدس وبلداتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، منشآت زراعية وبركسات برام الله في الضفة الغربية، فيما جرفت أساسات منزل قيد الإنشاء في بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

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وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال هدمت منشآت زراعية وبركسات بالقرب من مدرسة اتحاد صفا الثانوية بمدينة رام الله.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام في بلدة عناتا شرق القدس وجرفت أساسات منزل قيد الإنشاء، بحسب مركز معلومات وادي حلوة.

ونفذت قوات الاحتلال 76 عملية هدم بالقدس، منها 10 عمليات هدم ذاتي قسري، بالإضافة إلى 4 عمليات تجريف، بحسب تقرير رسمي لمحافظ القدس، خلال تموز/يوليو الماضي.

وسلمت قواتُ الاحتلال خلال الشهر نفسه أكثر من 13 إخطارا بالهدم في قرى وبلدات المدينة المقدسة.

وأصدرت محكمة الاحتلال قرارا بتهجير 30 مقدسيًا من عائلة الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، الذي يتهدد الهدم 187 منزلا فيه.

ووفق محافظة القدس، فقد نفذ الاحتلال 286 عملية هدم وتجريف في مدينة القدس وبلداتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.