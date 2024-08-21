مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس

تركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

مواجهات مع الاحتلال في نابلس (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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ودارت اشتباكات مسلحة في بعض المناطق خاصة في البلدة القديمة في نابلس، وذلك خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة والبلدة القديمة في نابلس، وسط إطلاق للرصاص وسماع دوي انفجارات، حيث اندلعت مواجهات عقب الاقتحام، قبل انسحاب قوات الاحتلال.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس، على ما أفاد الهلال الأحمر.

وقالت سرايا القدس - كتيبة نابلس في بيان مقتضب: "استهدفنا قوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال بالبلدة القديمة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة".

واعتقلت قوات الاحتلال سيدة بعد اقتحام منزلها في قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال معززة بآليات الاحتلال العسكرية بيت قاد وفقوعة قضاء جنين، وانتشرت على مداخل القريتين وفي الشوارع المؤدية اليهما، وداهمت منزل الأسير علي السيبني في فقوعة وفتشته وعبثت في محتوياته، فيما استهدفت القوات بعبوة متفجرة في منطقة البادية بجنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح بسام أبو شيخة بعد مداهمة منزله في ضاحية شويكة قضاء طولكرم، علما أنه معتقل سابق، كما اعتقلت القوات طارق محمد فتحي بدير، بعد استدعائه لمراجعة مخابرات الاحتلال على معبر الطيبة التجاري جنوب المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في بلدة عتيل شمال طولكرم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها، عرف من أصحابها موفق المهنا.

واقتحمت آليات الاحتلال قرى كفر صور وكفر جمال وكفر عبوش جنوب طولكرم، وانتشرت على مداخلها والشوارع المؤدية إليها وإلى باقي القرى المحيطة، وسط أعمال تمشيط وتفتيش واسعة.

وداهمت القوات عددا من المنازل في كفر صور وكفر عبوش، وقامت بتفتيشها والاعتداء على شبان بالضرب.