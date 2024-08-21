وزارة الصحة بغزة تدعو لحماية مستشفى الأقصى بعد أوامر إخلاء إسرائيلية: لا بدائل

قالت وزارة الصحة: "في ظل اقتراب عملياته العسكرية من محيط مستشفى شهداء الأقصى (وسط)، نهيب بكل المؤسسات الدولية والأممية ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لحماية المستشفى والطواقم الطبية والمرضى المتواجدين بداخله".

دعت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، المؤسسات الدولية والأممية لحماية "مستشفى شهداء الأقصى" والطواقم الطبية والمرضى، بعد أوامر إخلاء جديدة دعا لها الجيش الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقالت الوزارة في بيان: "في ظل اقتراب عملياته العسكرية من محيط مستشفى شهداء الأقصى (وسط)، نهيب بكل المؤسسات الدولية والأممية ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لحماية المستشفى والطواقم الطبية والمرضى المتواجدين بداخله".

وأضافت: "المستشفى يتكدس فيها مئات المرضى، ولا يوجد أمامنا أي بدائل وخيارات أخرى".

و"مستشفى شهداء الأقصى" يقع شرق مدينة دير البلح، في منطقة زعمت إسرائيل أنها "إنسانية"، ويوجد قرب مناطق الإخلاء الجديدة التي فرضها الجيش الإسرائيلي على المواطنين قسرا.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن عدد الأشخاص لكل كيلومتر مربع في منطقة المواصي في قطاع غزة بلغ 30 ألف شخص بسبب تدفق النازحين الفارين من الهجمات الإسرائيلية على جميع أنحاء القطاع.

وتقع المواصي على امتداد سواحل مدن دير البلح وخانيونس ورفح المطلة على البحر المتوسط، وتفتقر للبنية التحتية وقدرتها ضئيلة تجاه التوسع العمراني وعلى استيعاب هذا الكم من النازحين.

وفي وقت سابق اليوم، طالب الجيش الإسرائيلي السكان والنازحين في عدد من بلدات دير البلح بإخلائها استعدادا لمهاجمتها، في تقليص جديد للمناطق التي يزعم أنها "آمنة".