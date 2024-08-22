الحرب على غزة: شهداء بصفوف النازحين وغارات على وسط القطاع

صعد الجيش الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الهجمات وسط القطاع، عبر سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على المناطق المأهولة.

واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، هجماته المكثفة على النازحين ومراكز الإيواء في مناطق متفرقة في القطاع، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية والنزوح الإجباري لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني داخل القطاع.

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ودخلت الحرب الإسرائيلي على غزة يومها الـ321، حيث صعد الجيش الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الهجمات وسط القطاع، عبر سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على المناطق المأهولة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين، وكذلك مربعات سكنية بمخيم المغازي، وشقة سكنية في تل الزعتر بمخيم جباليا، وطالت الغارات منازل في بيت لاهيا ومخيم النصيرات، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي والحرب على قطاع غزة، وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرتها وزارة الصحة بغزة، إلى 40 ألفا و223 شهيدا، بالإضافة لـ 92 ألفا و981 مصابا بجروح متفاوتة.