10200 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة خلال حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تّخريب وتّدمير منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس واليوم الخميس 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدتان، بالإضافة إلى طفل، وأسرى سابقين.

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وتوزعت عمليات الاعتقال على غالبية محافظات الضفة، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة خلال حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تّخريب وتّدمير منازل الفلسطينيين.

ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والحرب على قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف و200 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.

ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.