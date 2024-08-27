الاحتلال يهدم منزلا في سلوان

وفقا لمحافظة القدس، فإن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجلت 243 عملية هدم في الضفة الغربية خلال نفس الفترة، شملت 318 منشأة، منها 64 عملية هدم في القدس طالت 85 منشأة.

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس، مصحوبة بعناصر الشرطة الإسرائيلية، اقتحمت حي البستان مع آليات الهدم وبدأت في هدم منزل عائلة يونس عودة، بزعم البناء بدون ترخيص.

وذكر المركز أن عمليات الهدم خلال شهر آب/ أغسطس الحالي، تعادل إجمالي عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال في المدينة خلال النصف الأول من العام 2024.

وتنوعت مبررات الهدم، لكن معظمها كان بذريعة "البناء بدون ترخيص"، رغم أن المقدسيين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على تراخيص بناء من سلطات الاحتلال.

ووفقا لمحافظة القدس، فإن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجلت 243 عملية هدم في الضفة الغربية خلال نفس الفترة، شملت 318 منشأة، منها 64 عملية هدم في القدس طالت 85 منشأة.