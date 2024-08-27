الحرب على غزة: شهداء وإصابات بالقطاع وتواصل الهجوم على دير البلح

تتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية لتوغلات القوات الإسرائيلية في شتى المحاور التي تشهد معارك واشتباكات ضارية، حيث أوقعت المقاومة مجموعات من الجنود في عدد من الكمائن.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ326، حيث وسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، في وقت تواصل الهجوم العسكري على دير البلح، التي شهدت موجة نزوح قسري لحوالي 250 ألف فلسطيني.

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يأتي ذلك، في وقت تتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية لتوغلات القوات الإسرائيلية في شتى المحاور التي تشهد معارك واشتباكات ضارية، حيث أوقعت المقاومة مجموعات من الجنود في عدد من الكمائن.

إلى ذلك، جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ونسف المنازل واستهداف مراكز إيواء النازحين في مناطق متفرقة في القطاع، وتركز القصف على رفح ودير البلح التي تشهد عملية عسكرية وتتعرض لهجمات عنيفة.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف وعشوائي باتجاه منطقة الشاكوش وخيام النازحين في مواصي رفح.

ويواصل الطيران الإسرائيلي شن غارات عنيفة متفرقة على خانيونس، ومدينة غزة، ومخيم جباليا، ومخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40435 شهيدا، و93534 إصابة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة في غزة.