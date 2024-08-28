الحرب على غزة: غارات على القطاع وتوغل في خانيونس

تتزامن الهجمات مع عمليات تهجير قسري للعائلات الفلسطينية في دير البلح وسط القطاع، وخانيونس جنوب القطاع إلى مناطق يزعم الجيش الإسرائيلي أنها "مناطق إنسانية آمنة".

ارتكب الجيش الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40534 شهيدا، و93778 إصابة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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يأتي ذلك، في وقت واصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط استهداف للنازحين والمناطق المأهولة ونسف المربعات السكنية، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ327.

وتتزامن هذه الهجمات مع عمليات تهجير قسري للعائلات الفلسطينية في دير البلح وسط القطاع، وخانيونس جنوب القطاع إلى مناطق يزعم الجيش الإسرائيلي أنها "مناطق إنسانية آمنة".

ووسع الطيران الإسرائيلي هجماته، حيث شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وسط توغل بري استهدف منطقة قيزان النجار في مدينة خانيونس، ما دفع إلى موجة نزوح كبيرة بصفوف المدنيين.

يأتي ذلك في وقت جددت المدفعية الإسرائيلي قصف المناطق المأهولة ومراكز الإيواء وتضييق مناطق النزوح على المهجرين من منازلهم، خصوصا في مناطق وسط وجنوب القطاع، ما أوقع عشرت الشهداء والإصابات.