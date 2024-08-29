إصابات واعتقالات بمواجهات واشتباكات بالضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

أُصيب مجموعة من الفلسطينيين واعتقل آخرون، صباح وفجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على مدن الضفة ومخيماتها يومه الثاني.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في القدم، في مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، من حاجز بيت فوريك العسكري، وتمركزت في محيط مخيم عسكر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتحركت القوات باتجاه حي رفيديا، وداهمت إحدى البنايات هناك، واعتقلت منها فراس كامل الزبيدي بعد أن فتشت منزله.

وفي محافظة رام الله، أصابت قوات الاحتلال شابا بالرصاص الحي في القدم، خلال اقتحامها المتواصل لبلدة بيت ريما.

واستولت قوات الاحتلال على منزل عائلة حمادة عودة البرغوثي وحولته إلى مركز تحقيق ميداني وثكنة عسكرية.

أما من محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهيمن جلال أبو علي بعد مداهمة منزله في مخيم الفارعة وتفتيشه، ومعتصم محمود صبح؛ للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وفي بيت لحم، تركزت المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط الجامع الكبير، وأطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ أحمد علي سليم، بعد اقتحام منزله، وتفتيشه في بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، كما اعتقلت القوات الشاب عبد الله سائد الشيخ من قرية باقة الحطب، شرق قلقيلية، بعد أن داهمت منزله وفتشته.