لازاريني: حكومة إسرائيل تشتري إعلانات للتشهير بأونروا

مفوض الوكالة الأممية: "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة".

قال مفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، السبت، إن "حكومة إسرائيل تشتري إعلانات على منصة غوغل للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح: "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على غوغل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة والقيام بحملة تشهير" ضدها.

وأكد لازاريني، في منشور على منصة إكس، أن "هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر".

وطالب مفوض الأونروا بـ"وجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها". وشدد على أن "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحًا في الحرب على غزة".

كما وأشار إلى أن "الشركات بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة"، لافتًا إلى "الحاجة لمزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية" على تلك المنصات.

الأونروا أكبر منظمة إنسانية تستجيب للأزمة في غزة

وتعرضت الأونروا لهجوم إسرائيلي وتشويه ممنهج على خلفية مزاعم بأن عددًا من موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر ما دفع 18 دولة والاتحاد الأوروبي لتعليق تمويلها لها، لكن بعض تلك الجهات والدول تراجعت عن قراراتها وأفرجت عن تمويلات للوكالة عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.