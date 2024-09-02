الاحتلال ينفذ 130 حالة اعتقال منذ اجتياح الضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة، وسيدة اعتقلها الاحتلال رهينة، بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقين.

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إلى جانب ذلك قام الاحتلال باستدعاء مجموعة من الفتيات من محافظة الخليل، منهن طالبات، وأسيرات سابقات، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وارتفعت حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة نحو 130 حالة اعتقال، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين منذ 6 أيام، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.