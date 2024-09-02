الحرب على غزة: غارات متواصلة على القطاع وشهداء بصفوف النازحين

واصلت المدفعية الإسرائيلية، قصف المنازل والشقق السكنية المأهولة، ومراكز الإيواء والمدارس، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسع الجيش الإسرائيلي، الإثنين هجمات البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ332، وسط استهداف متعمد للنازحين.

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وشن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على المناطق المأهولة والمنازل السكنية وسط القطاع، واستهدفت الغارات مساكن بمخيم البريج، وشارع صلاح الدين، ومدينة رفح، ومخيم النصيرات وحي الصبرة، حيث استهدفت الغارات عشرات العائلات.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية، قصف المنازل والشقق السكنية المأهولة، ومراكز الإيواء والمدارس، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40 ألفا و738 شهيدا، و94 ألفا 154 مصابا، منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، وفق المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة في غزة.