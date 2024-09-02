مواجهات واعتقالات بالضفة وسط اشتباكات بالجلزون

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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وفتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابة حنان عمار معلواني، بعد مداهمة منزلها في شارع فطاير بنابلس.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر يحيى زبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي والشهيد داود الزبيدي، من مخيم جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين فرحان ياسين وواثق محاميد، بعد اقتحام منزليهما في بلدة دير أبو ضعيف قضاء مدينة جنين.

وأفاد نادي الأسير باقتحام قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في بلدة كفردان غرب مدينة جنين، تزامنا مع إطلاق قنابل الإنارة في سماء البلدة، مشيرا لاعتقال الشاب نامق عمر ملحم بعد مداهمة منزله بالبلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي محافظة رام الله، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم الجلزون، عقب اكتشاف قوة خاصة في المخيم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

واعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الأسير المحرر مدحت أبو شريفة بعد اقتحام منزله في مخيم الجلزون.

دفعت قوات الاحتلالو بتعزيزات عسكرية لبلدة إماتين شرق قلقيلية بالتزامن مع شن حملة اعتقالات في البلدة