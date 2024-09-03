اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية ترقوميا

اقتحمت قوات إسرائيلية، منزل الشهيد مهند العسود، في بلدة إذنا غربي الخليل، الذي تتهمه بتنفيذ عملية ترقوميا. وقالت العائلة إن قوات الاحتلال عمدت إلى أخذ قياسات المنزل، تمهيدا لهدمه.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، ومواجهات بعد مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وسط اشتباكات في عدة محاور، فيما أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل منفذ عملية ترقوميا تمهيدا لهدمه.

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واعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة، بعد مداهمة منازلهم والعبث في محتوياتها، على ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين من مدينة قلقيلية وهم: وائل عياش، الفتى أنس شريم، الأسير المحرر محمد سلامة، عميد أبو عصب، سعيد شريم، عارف نوفل، وليد سعيد سلامة، ومحمد نسيم، بعد مداهمة منازلهما.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء في المدينة منها: قرعان، شريم، غياظة، الشارع الغربي، الواد المسلخ، الأقصى الطبي القديم، وحلويات الراعي.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، وسام نعيم الجياوي، الأسيران المحرران عيسى النطاح، إسماعيل النطاح، معتصم جبريل الجياوي، وسام نعيم الجياوي، وسام نعيم بشير سليمية، يوسف حسن اخليل، أيمن جرادات ونجله همام، والأسير المحرر عماد جرادات.

وطالت الاعتقالات، محمد ومحمود حسين درويش، ومطيع وماهر علي درويش، والشاب مجد مازن علي درويش خلال اقتحام قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

الاحتلال يقتحم منزل الشهيد العسود في بلدة إذنا ويأخذ قياساته

اقتحمت قوات إسرائيلية، فجر الثلاثاء، منزل الشهيد مهند العسود، في بلدة إذنا غربي الخليل، الذي تتهمه بتنفيذ عملية ترقوميا.

وقالت العائلة إن قوات الاحتلال عمدت إلى أخذ قياسات المنزل، تمهيدا لهدمه.

وأعلن جيش الاحتلال، الأحد، اغتيال منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في بلدة ترقوميا غرب الخليل، وأدت لمقتل 3 جنود من عناصر شرطة الاحتلال.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد مهند محمد محمود العسود (34 عاما) برصاص الاحتلال في الخليل.

الاحتلال يعيث خرابا في جامعة بيرزيت

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله.

وعاث جنود الاحتلال خرابا في ممتلكات الحركة الطلابية، واستولوا على العديد من الممتلكات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية، حسب مصادر محلية.

وعلق الجنود منشورات ترهيب للطلبة، تحذرهم فيها من المشاركة في الأنشطة الطلابية، وتتوعد بتدمير مستقبلهم.