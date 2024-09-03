الحرب على غزة: نزوح قسري بالقطاع وشهداء بقصف للنازحين

جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمنازل والشقق لدفع قاطنيها على النزوح القسري، حيث طال القصف ومراكز الإيواء والمدارس، ومنازل في مخيم النصيرات، ومخيم البريج، وبلدة الفخاري، ومحيط خيام النازحين في مواصي رفح، وخانيونس.

كثف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ333، وسط استهداف متعمد للمناطق المأهولة ومراكز إيواء النازحين.

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وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمنازل والشقق لدفع قاطنيها على النزوح القسري، حيث طال القصف ومراكز الإيواء والمدارس، ومنازل في مخيم النصيرات، ومخيم البريج، وبلدة الفخاري، ومحيط خيام النازحين في مواصي رفح، ومواصي خانيونس.

يأتي ذلك، في وقت تتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 26 شهيدا بينهم أطفال، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية سوقا شعبية في محيط مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا، وخيمة نازحين في خانيونس، ومساكن في حي الزيتون، ما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفا و786 شهيدا، بالإضافة 94 ألفًا و224 جريحًا بإصابات متفاوتة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق آخر معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة في غزة.