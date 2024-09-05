الحرب على غزة: شهداء بصفوف النازحين ونسف منازل برفح

جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق المأهولة، حيث نسفت القوات الإسرائيلي عددا من المنازل وسط مدينة رفح، في وقت أطلقت الدبابات قذائفها على المربعات السكنية في حي الصبرة وحي الزيتون.

واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ335، وسط استهداف متعمد لخيام النازحين ومراكز الإيواء.

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وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق المأهولة، حيث نسفت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل وسط مدينة رفح، في وقت أطلقت الدبابات قذائفها على المربعات السكنية في حي الصبرة وحي الزيتون.

وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، بينما سمعت انفجارات وإطلاق نار مكثف في محيط الكلية الجامعية بغزة

واستشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك جراء الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي وتستهدف النازحين والمدنيين بالقطاع.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفًا و861 شهيدا، بالإضافة 94 ألفا و398 جريحا بإصابات متفاوتة، منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، وفق آخر معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة.