الجيش الإسرائيلي دمّر نحو 25 كيلومتر من شوارع جنين بشكل كامل

قال الدفاع المدني في بيان، إنه "وفقا لتقييم الأضرار الأولي، فإن أكثر من 25 كيلو مترا من شوارع وأحياء مدينة جنين ومخيمها، قد دمرتها قوات الاحتلال بشكل كامل، خلال عملياتها في المدينة".

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي دمّر نحو 25 كيلومترا من شوارع وأحياء مدينة جنين ومخيمها في العملية العسكرية التي استمرت نحو 10 أيام.

وقال الدفاع المدني في بيان، إنه "وفقا لتقييم الأضرار الأولي، فإن أكثر من 25 كيلو مترا من شوارع وأحياء مدينة جنين ومخيمها، قد دمرتها قوات الاحتلال بشكل كامل، خلال عملياتها في المدينة".

وأشار إلى أن التدمير شمل البنية التحتية في الشوارع، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأوضح البيان أن طواقم الدفاع المدني، وبالتعاون مع مؤسسات شريكة بدأت أعمال إعادة التأهيل.

وقال: "من الصعب حصر الأضرار التي لحقت المدينة ومخيمها الآن، وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت، حيث دمر الاحتلال منازل ومحال تجارية وشوارع بشكل جزئي".

واليوم الجمعة، أفادت مصادر محلية بانسحاب الجيش الإسرائيلي، من مدينتي طولكرم جنين ومخيميهما شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 10 أيام، وخلّفت 39 شهيدا.

وفجر 28 آب/ أغسطس، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة طالت مدن جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومدينة طوباس ومخيم الفارعة.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 691 شخصا، وإصابة 5 آلاف و700، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.