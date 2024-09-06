الحرب على غزة: شهداء وجرحى وسط قصف عنيف مدمر في القطاع

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ336 على التوالي، وسط قصف عنيف مدمر في أرجاء القطاع، أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

تواصل إسرائيل حربها على غزة لليوم الـ336 على التوالي، وسط قصف عنيف مدمر في أرجاء القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن ثلاثة مواطنين استُشهدوا وأصيب خمسة آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف قوات الاحتلال منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وكان قد استشهد في وقت سابق من فجر اليوم، 6 مواطنين وأصيب 5 آخرين من جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد بدر بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفًا و878 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 94 ألفا و454 جريحا أُصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما لا يزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الـ24 ساعة الماضية، مجزرتين بحق العائلات في القطاع، أسفرتا عن استشهاد 17 مواطنا، وإصابة 56 آخرين.

وارتفعت حصيلة الحرب على القطاع إلى 40 ألفا و878 شهيدا، و94 ألفا و454 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وآلاف الضحايا الآخرين لا يزالون تحت الركام، دون أن تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وعلى الصعيد السياسي، ادعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، "إننا نعمل من كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تتضمن قوات لحفظ السلام، دون مشاركة القوات الأميركية".

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، أن بلادها "تعمل من كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". ورجحت المتحدثة أن "الصفقة ستتضمن قوات لحفظ السلام، دون مشاركة القوات الأميركية".

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