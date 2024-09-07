الحرب في يومها الـ337: شهداء ومصابون في قصف يتجدد بأنحاء القطاع

الفرق الطبية تمكنت من تطعيم 161.188 طفلاً في اليوم الأول من المرحلة الثانية لحملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في محافظات جنوب القطاع.

استشهدت سيدة وطفلة، فجر اليوم، في قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة لترتفع حصيلة الشهداء إلى 19 شهيدًا ونحو 60 جريحًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين بحق العائلات استهدف خيامًا للنازحين ومن ضمنها في ساحة مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، التي يصفها الاحتلال بأنها منطقة "إنسانية آمنة".

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وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وفي آخر احصائياتها، جددت التوضيح أن طواقمها، وطواقم الإسعاف المدني، ما تزال غير قادرة على الوصول إلى آلاف الضحايا تحت الركام في مختلف مناطق القطاع.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن الفرق الطبية تمكنت من تطعيم 161.188 طفلاً في اليوم الأول من المرحلة الثانية لحملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في محافظات جنوب القطاع.

سياسيًا، بخصوص جهود التوصل الى وقف إطلاق النار، ما تزال المفاوضات في "مرحلة حرجة"، جراء إصرار الاحتلال على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري "نتساريم" وصلاح الدين "فيلادلفيا"، وسط وجنوب القطاع، بينما تتمسك المقاومة الفلسطينية بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.

كما وتحدثت مصادر إسرائيلية عن أن الإدارة الأميركية "تتجه لتأجيل مقترحها الجديد" لصفقة تبادل بين حركة "حماس" وإسرائيل.

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