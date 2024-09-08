الإحصاء: معدلات الأمية في فلسطين انخفضت بنسبة 85%

انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في عام 1997 إلى 3.2% في 2023، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 1.9% لنفس الفترة.

انخفضت معدلات الأمية في فلسطين بنسبة 85% خلال العقدين الماضيين، على ما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأحد.

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وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن معدلات الأمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدلات في العالم، بنسبة 2.1% بين الأفراد 15 سنة فأكثر.

وأشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ عام 1997، إذ انخفض معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر من %13.9 في عام 1997 إلى 2.1% في عام 2023، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين.

وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في عام 1997 إلى 3.2% في 2023، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 1.9% لنفس الفترة.

وأشار الإحصاء إلى أن الفئة العمرية 65 سنة فأكثر سجّلت أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (30-44 سنة) أدنى نسبة لهم.

وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 20.4% في عام 2023، وبلغ 2.2% للفئة العمرية (45- 64 سنة) و0.7% للفئة العمرية (30- 44 سنة)، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 سنة) 0.8% لنفس العام.

ولفت الإحصاء إلى أن معدل الأمية في التجمعات الريفية بلغ 2.6%، و2.4% في المخيمات، و2.0% في التجمعات الحضرية في عام 2023.