الحرب على غزة تدخل شهرها الـ12: غارات جوية وقصف مدفعي دون مؤشرات على هدنة

في اليوم الـ338 للحرب على غزة، واصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية بغزة، حيث هزت غارات جوية عدة وقصف مدفعي مناطق عدة في القطاع.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، شهرها الثاني عشر من دون مؤشرات إلى تراجع حدة القصف والغارات الإسرائيلية الدامية أو احتمال التوصل إلى هدنة من أجل وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

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وفي اليوم الـ338 للحرب على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية بغزة، حيث هزت غارات جوية عدة وقصف مدفعي مناطق عدة في القطاع.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية المناطق المأهولة ومراكز الإيواء، وطالت الغارات مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال، ومنطقة سكنية في بيت لاهيا، بينما تعرضت خيمة للنازحين داخل مدرسة حليمة السعدية التي كانت تؤوي نازحين، في مخيم جباليا إلى قصف مدفعي.

واستشهد، العقيد محمد مرسي نائب مدير الدفاع المدني في شمال غزة وأفراد من أسرته في قصف إسرائيلي لمنزله بمنطقة العلمي بمخيم جباليا، كما استشهد جراء الهجمات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر الأولى عشرات الفلسطينيين، أصيب العشرات، بينهم نساء وأطفال، في جباليا ومدينة غزة في الشمال، وكذلك في النصيرات والبريج في الوسط.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة 94 ألفًا و616 جريحا، منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، وفق آخر معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة بغزة.