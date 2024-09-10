الحرب على غزة: مجزرة بمواصي خانيونس وهجمات على شمال القطاع

واصل الجيش الإسرائيلي قصف المنازل والشقق السكنية المأهولة، وارتكاب مجازر بحق المدنيين والنازحين في مختلف أنحاء القطاع، لا سيما شمال القطاع، والذي يتعرض لقصف واستهداف مدفعي وجوي مكثف.

دخلت الحرب الإسرائيلية، الثلاثاء، يومها الـ340، حيث واصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الهجمات على مراكز الإيواء والمناطق المأهولة، وسط هجمات مكثفة على شمال القطاع.

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وارتكب الطيران الإسرائيلي مجزرة في مواصي خانيونس بعدما شنت غارات على خيام النازحين، وأعلن انتشال أكثر من 40 شهيدا وأكثر من 60 جريحا، علما أن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال جراء القصف.

يأتي ذلك، في وقت واصل الجيش الإسرائيلي قصف المنازل والشقق السكنية المأهولة، وارتكاب مجازر بحق المدنيين والنازحين في مختلف أنحاء القطاع، لا سيما شمال القطاع، والذي يتعرض لقصف واستهداف مدفعي وجوي مكثف.

وتتعاظم المأساة الإنسانية في القطاع، وسط نداءات من مستشفيات رئيسية في الشمال تحذر من توقفها عن العمل، بسبب منع الجيش الإسرائيلي إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، ما يعرض حياة جرحى بحالات حرجة لخطر الموت.