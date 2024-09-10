مسؤول أممي: الفلسطينيون في غزة يشعرون بأنهم أموات تركوا لمصيرهم

هادي: "من الواضح أن السياسيين في العالم لا يقومون بالمهام التي يفترض أن يقوموا بها، ولهذا السبب ليس لدينا وقف لإطلاق النار، ولهذا السبب لا حل لأزمة غزة".

أعلن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، الثلاثاء في بروكسل أن الفلسطينيين في غزة يشعرون بأنهم "أموات" تُركوا لمصيرهم.

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وقال المسؤول الأممي نقلا عن فلسطيني التقاه خلال زياراته المتكررة لقطاع غزة "يجب أن تنظروا إلينا كأننا مليونا زومبي (...) متروكون لمصيرهم. هكذا يرى سكان غزة أنفسهم".

وأضاف "كل ما تعتبرونه أمرا مفروغا منه أو تعملون من أجله كل يوم، غير متوافر بالنسبة إلى غالبية سكان غزة". وأوضح هادي "الكثير من السكان ليس لديهم ما يأكلونه" أو لا تؤمَّن لهم مياه الشرب أو الكهرباء.

وأكد المسؤول الذي يشغل أيضا منصب نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "لا ينبغي أن يعاني أحد الحرب والسياسات السيئة. نحن كعاملين في المجال الإنساني علينا معالجة عواقب الخيارات السياسية الخاطئة".

وتابع "من الواضح أن السياسيين في العالم لا يقومون بالمهام التي يفترض أن يقوموا بها، ولهذا السبب ليس لدينا وقف لإطلاق النار، ولهذا السبب لا حل لأزمة غزة".

وكان هادي في بروكسل لعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين في وقت يقوم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بجولة في المنطقة، إلى مصر ولبنان.

وأوضح "أن زيارة بوريل ستأتي برؤية، لأن ما يقلقني هو أن تختفي غزة عن الرادار الدولي وتكف عن تصدّر عناوين الصحف".