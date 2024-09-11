الحرب على غزة: شهداء وجرحى وهجمات تستهدف النازحين

واصلت المدفعية الإسرائيلية القصف على منازل المدنيين ونسف المربعات السكنية واستهداف المربعات السكنية في مناطق متفرقة بالقطاع، بينما قصفت الزوارق الحربية قوارب الصيادين في عرض البحر مقابل مواصي خانيونس.

كثف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط هجمات استهدفت مراكز الإيواء للنازحين، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ341.

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وواصلت المدفعية الإسرائيلية القصف على منازل المدنيين ونسف المربعات السكنية واستهداف المربعات السكنية في مناطق متفرقة بالقطاع، بينما قصفت الزوارق الحربية قوارب الصيادين في عرض البحر مقابل مواصي خانيونس.

وشن الطيران الإسرائيلية سلسلة غارات على المنازل في مناطق متفرقة في القطاع، وطالت الغارات منطقة بلوك سي بالنصيرات وسط القطاع، وبلدة خزاعة شرق خانيونس، ومخيم جباليا ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى جلهم من المدنيين.

وارتكبت المدفعية الإسرائيلية مجزرة جديدة مروّعة راح ضحيتها 13 شهيدًا وعشرات الإصابات، بعد قصف منزل لعائلة القرا في بلدة خزاعة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري على القطاع إلى 41 ألفا و33 شهيدا، بالإضافة لـ 94 ألفا و925 جريحا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقا لآخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بغزة.