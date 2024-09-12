10700 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في محافظة طولكرم ومخيمها، وفي محافظة طوباس ومخيمها، ولم يتسن للمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى التأكد من كافة حالات الاعتقال لاستمرار العملية العسكرية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم مريض كان يعالج في المستشفى، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل، وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في محافظة طولكرم ومخيمها، وفي محافظة طوباس ومخيمها، ولم يتسن للمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى التأكد من كافة حالات الاعتقال لاستمرار العملية العسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف و700 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة.

من الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضفة، والتي تشكل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين.