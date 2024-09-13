الحرب على غزة: قصف متواصل على مخيم النصيرات وشهداء في المواصي

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,118 شهيدا و95,125 مصابا منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي ولغاية اليوم، وفقا لآخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته، في الساعات الأخيرة، على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ343، مع استمرار قصف ما تبقى من مبان ومدارس ومراكز صحية ومركز إيواء وخيام النازحين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,118 شهيدا و95,125 مصابا منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي ولغاية اليوم، وفقا لآخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتوالت الإدانات العربية والدولية، خلال الساعات الأخيرة، لقصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن عدم المساءلة عن مقتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة "غير مقبول تماما".

وأضاف غوتيريش، أن هناك "انتهاكات كبيرة للغاية للقانون الدولي الإنساني وغيابا تاما للحماية الفعالة للمدنيين".

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