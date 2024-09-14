344 يومًا على الحرب: 34 شهيدًا ونحو 100 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

للمرة الثانية في غضون ساعات قليلة، يقصف الاحتلال منزل عائلة "العمراني"، مسفرًا عن استشهاد امرأة، وإصابة آخرين يسكنون في المنازل المجاورة، تم نقلهم إلى المستشفى المعمداني.

يتواصل القصف والاستهداف الإسرائيلي لأنحاء متفرقة من قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص في وسط القطاع، على مخيم النصيرات، ومع ساعات صباح اليوم، تجدد إطلاق نار من آليات الإحتلال، بشكل متقطع بين الحين والآخر، شرق مخيم البريج.

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وزارة الصحة الفلسطنية، وفي آخر إحصائياتها، الجمعة، أفادت بارتكاب قوات الاحتلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في عموم القطاع، وبأنه قد وصل منها للمستشفيات 34 شهيدًا و96 إصابة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41.118 شهيدًا و95.125 إصابة.

وفي شمال القطاع، في مدينة غزة، في شارع المنطار شرق منطقة الشجاعية شرقي المدينة، وللمرة الثانية في غضون ساعات قليلة، قصف الاحتلال منزل عائلة "العمراني"، مسفرًا عن استشهاد امرأة، وإصابة آخرين يسكنون في المنازل المجاورة، تم نقلهم إلى المستشفى المعمداني.

سياسيًا، على صلة بمباحاثات "التهدئة"، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في تصريحات، الجمعة، أنه "ما زلنا في مناقشات مع مصر وإسرائيل للوصول إلى نص نهائي يوافق عليه الجميع".

ويأتي ذلك وسط "تصاعد" في وتيرة التصريحات الإسرائيلية، خاصة في أوساط في حزب "الليكود" الحاكم، الداعية إلى تبني، ما يسمّى "خطة الجنرالات"، والتي تهدف لـ "تهجير نحو 300 ألف من سكان غزة من شمال القطاع وتحويل المنطقة بأكملها إلى منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة".

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