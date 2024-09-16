القدس: مستوطنون يستولون على شقة سكنية بالطور

أفاد مركز معلومات وادي حلوة أنه قرابة الساعة الثالثة فجرا، قامت مجموعة من المستوطنين برفقة عناصر من شرطة الاحتلال بالاستيلاء على شقة سكنية في الطور، وذلك بحجة شرائها من مالكها المتواجد في الولايات المتحدة الأميركية.

استولت عصابة من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، على شقة سكنية في بلدة الطور في القدس المحتلة.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أنه قرابة الساعة الثالثة فجرا، قامت مجموعة من المستوطنين برفقة عناصر من شرطة الاحتلال بالاستيلاء على شقة سكنية في الطور، وذلك بحجة شرائها من مالكها المتواجد في الولايات المتحدة الأميركية

وقامت قوات شرطة الاحتلال برفقة عشرات المستوطنين باقتحام "حارة الخلوة" في الطور، وتمكنوا من الدخول إلى الشقة والتي كانت فارغة، وذلك بعد وفاة المستأجر الذي كان يعيش فيها قبل أسبوعين.