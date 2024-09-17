الحرب على غزة: مجزرة بالبريج ومباحثات بالقاهرة لوقف إطلاق النار

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مخيم البريج، وتجمعات سكنية في حي الزيتون، فيما نسفت الدبابات مربعات سكنية بحي التفاح، وطاولت الغارات المنطقة الجنوبية من غزة. وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية عن 50 شهيدا.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ347، في وقت صعد الجيش الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع لاسيما محيط ومراكز الإيواء للنازحين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في مخيم البريج، أسفرت عن عشرات الشهداء، علما أن عائلات كاملة مسحت عن السجل المدني في المجزرة التي استهدفت العائلات.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مخيم البريج، وتجمعات سكنية في حي الزيتون، فيما نسفت الدبابات مربعات سكنية بالحي، وطاولت الغارات المنطقة الجنوبية من مدينة غزة.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية عن 4050 شهيدا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وعشرات الجرحى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود.

وتأتي هذه التطورات الميدانية، فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن، الذي يزور، مصر، الثلاثاء، لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة.